Boga, l'attaccante che fa correre l'Atalanta

BERGAMO – Finalmente Jeremie Boga . Il numero 10 dell'Atalanta, acquistato dal Sassuolo a inizio gennaio e disponibile dalla gara con il Cagliari di domenica scorsa dopo la Coppa d'Africa, è sceso in campo per la prima volta da titolare con i nerazzurri e contro la Fiorentina ha subito messo in mostra le sue qualità. Una bella sgroppata nel primo tempo, il delizioso tocco di esterno su cross di Zappacosta in pieno recupero e poi l'azione personale della ripresa con doppio dribbling e destro sul palo lontano che ha fissato il momentaneo 2-1 sono lampi di classe che fanno sognare i tifosi, soprattutto in un momento molto particolare come quello che vive l'Atalanta dopo l'infortunio di Zapata. Schierato nel tridente con Malinovskyi e Pasalic a supporto, Boga ha occupato la zona sinistra dell'attacco dei bergamaschi e dalla sua "zolla" preferita è riuscito più volte a mettere in apprensione la difesa viola. La prestazione conferma quelle che sono le sue qualità ma ha anche sorpreso un po’ tutti per il fatto che, giocando dall'inizio, il nuovo numero 10 della Dea è rimasto in partita con ottimo ritmo fin quasi alla fine, confermandosi in decisa crescita. La panchina di Muriel poteva far pensare a un turnover mirato in vista della Juventus, magari Boga domani sera contro i bianconeri sarà fuori dai titolari ma non è affatto escluso che la grande prestazione del franco-ivoriano convinca Gasperini a scendere in campo con la coppia formata dal colombiano e dall'ex Sassuolo. Se la scelta fosse questa, Gasperini punterebbe tutto sulla velocità palla a terra con uno tra Koopmeiners e Malinovskyi schierato tra la linea di centrocampo e quella d'attacco.