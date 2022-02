Atalanta, effetto Juve: torna l'EuroDea

BERGAMO - L’Europa League è una competizione prestigiosa e meritevole di grande attenzione. Soprattutto se ti chiami Atalanta e per diversi anni, tra una salvezza sudata e una retrocessione, hai soltanto sognato tutto ciò. Domani sera a Bergamo la squadra di Gasperini tornerà in campo contro l'Olympiakos e in palio ci sono gli ottavi di finale. L'Europa League è una competizione meno ricca dal punto di vista economico rispetto alla Champions ma molto affascinante e tra le squadre in ballo in questo turno playoff ci sono Barcellona, Borussia Dortmund, Siviglia, Lipsia, Zenit e Porto oltre a Napoli e Lazio. L'Atalanta considera quindi la competizione una grande occasione per continuare a crescere e fare esperienza in Europa, il momento non è dei migliori sul piano calcistico ma lo spirito e la voglia di essere ancora protagonisti sono le due certezze che ha Gasperini a disposizione. Quindi, tenetevi forte e mettetevi comodi su divano: l'EuroDea sta per tornare.