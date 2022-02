Atalanta, Gasperini: "Olympiacos? Sfida impegnativa. Pessimismo? Non ci riguarda"

BERGAMO - Tornano le coppe europee e ovviamente l'appuntamento riguarderà anche l' Atalanta . Dopo l'eliminazione in Champions, i nerazzurri sono infatti approdati in Europa League . Domani al Gewiss Stadium, sarà sfida ai campioni di Grecia dell' Olympiacos . Il tecnico Giampiero Gasperini ha analizzato l'impegno. Di seguito le sue parole: “Non sarà la Champions League , ma resta sempre una sfida europea. Andando avanti, questa competizione diventa molto prestigiosa e interessante , si incontrano squadre forti. Vincere la coppa? Ci sono club più blasonati, già quella di domani sarà una gara di valore, ci sono club più importanti. Incontriamo una squadra prima nel suo campionato ed è un’occasione per capire il nostro livello e dove si può migliorare. Non possiamo porci come obiettivo di vincere l’Europa League”.

Dea, occhio all'Olympiacos

"L'Olympiacos sta dominando il suo campionato, non perde mai, ha una rosa molto lunga e inoltre conosciamo Manolas e Skoratis. In attacco hanno tante alternative, con giocatori pericolosi e rapidi. Sicuramente sarà una partita di livello internazionale”.

Pessimismo? Non ci riguarda

“Noi non lo respiriamo. Se lo respira qualcun'altro stia attento a non intossicarsi, ma non ci riguarda".

Miranchuk e Palomino non disponibili. Muriel ok

“Per quanto riguarda gli infortunati, per Zapata i tempi saranno molto lunghi, mentre Palomino e Miranchuk non recupereranno a breve. Saremo gli stessi di domenica sera. Malinovskyi? Contro la Juve è entrato molto bene, ma arrivava da prestazioni non altrettanto buone. Muriel? Forse a Zingonia viviamo in una bolla, ma non respiriamo questa negatività. Sta bene e siamo fiduciosi".