Toloi: "Olympiacos gara di prestigio. L'Atalanta vuole andare avanti"

BERGAMO - "La competizione è di prestigio, per andare avanti vogliamo fare due grandi partite. Siamo fiduciosi e vogliamo fare già da domani una grande prestazione". Lo ha dichiarato Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta, in vista del match di Europa League con l'Olympiacos: "L'ultima settimana non è stata come volevamo - prosegue Toloi - Abbiamo fatto grandi prestazioni con Fiorentina e Juventus, ma se i risultati non arrivano ti brucia un po', abbiamo giocato bene, la Fiorentina ha segnato su due rigori e il terzo è arrivato su una palla lunga. La Juve ha segnato in pieno recupero su corner: nel finale dobbiamo difendere meglio ed essere più concentrati. Io fisicamente ho avuto qualche problema, come il Covid, ma ho cercato di lavorare al meglio e ora sto bene. Penso di averr fatto bene con la Juve. Per un giocatore è difficile quando si sta fuori, ora però cercherò di aiutare la squadra. La vittoria in casa? E' sempre stata un nostro punto di forza, non siamo riusciti a ottenere i risultati sperati nelle ultime partite: domani abbiamo una buona occasione per tornare alla vittoria e dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. L'esperienza in Champions può aiutare? E' una gara prestigiosa, è tanta roba per noi. Io non essendo più tanto giovane volevo giocarle ogni anno queste competizioni. Il mio pensiero e quello dei compagni è far bene", ha concluso Toloi.