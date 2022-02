Atalanta, Gasperini: Muriel ko? In attacco dovrò mettere i portieri

BERGAMO - "In Europa le partite sono sempre difficili, trovi le squadre leader dei propri campionati. Basti vedere il gol del loro vantaggio. Ci abbiamo messo un po' a recuperare dopo il loro gol, poi siamo andati meglio". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, a Sky, dopo la gara con l'Olympiakos: "Possibilità di qualificazione? Al ritorno troveremo un ambiente molto caldo, senz'altro potremo anche disputare una gara migliore. Abbiamo fiducia, comunque sarà tutta da giocare. Finalmente abbiamo trovato anche gol su palla inattiva". In attacco si aggiunge il ko di Muriel: "È un momentaccio. Abbiamo di questi periodi... A ottobre-novembre avevamo tutti i difensori fuori, ora tutti gli attaccanti infortunati. Però cerchiamo di sopperire nel modo migliore. Un difensore in attacco? Stasera ha esordito Pasalic come centravanti, pian piano... Magari dovrei metterci un portiere, non abbiamo tanti difensori in questo momento... Koopmeiners? Un giocatore forte. lo utilizzo in più ruoli in questo momento, ha capacità tecniche e atletiche, ha forza, è giovane. Ha tante qualità per diventare top, anche se non sono contentissimo di come è entrato stasera".