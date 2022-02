Atalanta, lavoro a parte per Muriel alla ripresa degli allenamenti

BERGAMO - La sfida con la Fiorentina incombe, dunque niente riposo per l'Atalanta. Il giorno dopo la rimonta sull'Olympiakos in Europa League, la squadra di Gian Piero Gasperini è tornata a Zingonia per preparare la sfida del Franchi in programma domenica all'ora di pranzo, con un occhio di riguardo alle condizioni di Muriel, uscito anzitempo dalla sfida con i greci. L'attaccante colombiano ha svolto lavoro differenziato insieme agli altri indisponibili nerazzurri, ossia Miranchuk, Palomino e Zapata. Difficile che qualcuno recuperi in tempo per la gara con Biraghi e compagni, ma le loro condizioni verranno monitorate di giorno in giorno per capirne l'evoluzione. I giocatori a disposizione di Gasperini sono stati suddivisi in due gruppi: seduta di scarico per i più impegnati al Gewiss Stadium, palestra e lavoro sul campo per gli altri prima del rompete le righe e l'appuntamento alla seduta di rifinitura in programma sabato.