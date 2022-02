Kkr smentisce interesse su Atalanta: i Percassi non hanno intenzione di cedere

BERGAMO - "Non c'è niente di vero, non abbiamo mai preso in considerazione questa ipotesi". Secca smentita da parte di un portavoce del fondo statunitense Kohlberg Kravis Roberts (KKR, operatore internazionale di private equity non speculativo con sede a New York), individuato nelle ultime ore come acquirente dell'85% del pacchetto azionario dell'Atalanta per 350 milioni di euro. Va aggiunto che, anche se non è arrivata una presa di posizione ufficiale, i Percassi non hanno alcuna intenzione di vendere la società. C’è l’interessamento di imprenditori bergamaschi ad acquisire una quota di minoranza, ma l’85 per cento resterebbe ai Percassi.