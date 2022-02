Primavera, Torino-Pescara 1-0: decide Akhalaia

La partita

Torino subito pericoloso: al 7' Angori in area spara alto. Al 17' si vede il Pescara: Vismara c'è sulla conclusione da lontano di Kuqi. I granata passano in vantaggio al 24' quando Akhalaia, su cross di Stenio, batte il portiere Servalli anticipando Madonna, 1-0. Il Torino spigne e al 29' colpisce una traversa con la conclusione da lontano di Savini. I granata continuano a spingere e sono pericolosi al 27' con una conclusione da lontano di Angori, fuori di poco. Al 44' nuovo legno per il Torino: Akhalaia, direttamente da calcio di punizione, colpisce la traversa. Nella ripresa, al 17' Baeten cerca la via del raddoppio, fuori. Il Pescara cerca il pareggio con Blanuta al 27', su punizione, Vismara c'è. Al 32' Pescara pericolosissimo con Mehic la cui conclusione pizzica la traversa. Al 41' si vede il Torino: la spaccata di Dellavalle termina alta da distanza ravvicinata. Nel finale, Pescara a caccia del pari: al 45' ci prova Blanuta di testa, in pieno recupero Antov rischia l'autorete su cross di Sayari, la difesa salva sulla linea.