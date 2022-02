Furia Spagnolo dopo Fiorentina-Atalanta: "Non servono commenti"

FIRENZE - "Non servono commenti", "E questa per chi non avesse capito...", con una scritta in giallo a mano, probabilmente via Paint, sotto Ruslan Malinovskyi evidentemente al di qua della linea: "Segna lui!!!". Il direttore operativo dell'Atalanta, Roberto Spagnolo, va oltre il silenzio stampa deciso della società, commentando con due post sul proprio profilo Instagram il gol annullato all'ucraino in occasione del match perso 1-0 all'Artemio Franchi di Firenze.