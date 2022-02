Furia Atalanta, ecco la lista dei torti subiti

BERGAMO - La misura dell'Atalanta è stata colmata dalla rete annullata a Malinovskyi in casa della Fiorentina: all'ennesimo episodio letto come torto arbitrale a proprio sfavore, la società ha deciso di rispondere con il silenzio stampa. Iniziato nella pancia del Franchi, interrotto sui canali web ufficiali e poi ripreso. Sul sito del club nerazzurro è infatti comparso un fermo immagine dell'azione incriminata, con Hateboer in fuorigioco ma non partecipe dell'azione che porta alla rete dell'attacante ucraino, partito invece in posizione regolare. A far infuriare la dirigenza della Dea, inoltre, è stata l'applicazione del protocollo Var: l'arbitro avrebbe dovuto rivedere al monitor l'azione, cosa che invece non è avvenuta. E non è stata la prima volta in questa stagione: all'Atalanta episodi simili erano accaduti anche contro la Roma (annullato il pareggio di Palomino) e contro il Cagliari (rigore concesso dall'arbitro e cancellato dagli assistenti nella Var Room). Continua dunque il periodo nero dell'Atalanta in tema di decisioni arbitrali sfavorevoli: dagli espisodi con Bologna e la stessa Fiorentina nel girone di andata, all'espulsione di Musso contro il Cagliari che per il portiere della Juventus Szczesny si è tramutato in semplice ammonizione. Per finire con la rete che ha sancito l'eliminazione della squadra di Gasperini dalla Coppa Italia, ancora contro la Viola, con il fuorigioco di Bonaventura non sanzionato e la successiva rete all'ultimo secondo di Milenkovic.