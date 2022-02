Atalanta, Olympiakos nel mirino: Muriel e Zapata sempre ko

BERGAMO - Un giorno di riposo per sbollire la rabbia per quanto accaduto a Firenze e poi l'Atalanta è tornata a Zingonia: la sfida con l'Olympiakos è il prossimo obiettivo della Dea, che giovedì in Grecia proverà a difendere il 2-1 dell'andata per guadagnare l'accesso agli ottavi di finale di Europa League. Difficile che tra due giorni Gian Piero Gasperini possa contare su Muriel, Zapata, Palomino o Miranchuk: tutti e quattro, infatti, hanno effettuato nuovamente un lavoro differenziato rispetto al resto dei compagni. Nella seduta di rifinitura della vigilia, in programma mercoledì prima della partenza per la Grecia, il tecnico nerazzurro farà un ultimo esame delle loro condizioni, ma con tutta probabilità il rientro dei quattro giocatori sarà rinviato a gare successive.