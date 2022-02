Atalanta, Forbes: "Let's go Dea"

BERGAMO - Atalanta nuovo "Squalo della Serie A"? Ad azzardare questa nuova dimensione è Forbes, prestigiosa rivista economica statunitense dopo l'acquisizione di un'importante quota azionaria della Dea da parte di Stephen Pagliuca, 67enne americano con origini abruzzesi già co-presidente di Bain Capital e ai vertici dei Boston Celtics. L'operazione si è conclusa la scorsa settimana e con il solito stile Percassi, nonostante qualche rumors circolasse, non si è saputo praticamente nulla fino alle firme, apposte nella giornata di sabato. Secondo Forbes, a differenza di alcune delle squadre che nel passato sono già state oggetto di acquisto da parte di imprenditori americani disposti ad accollarsi grossi debiti già esistenti, l'Atalanta è senza dubbio la squadra con i migliori bilanci in Italia. La famiglia Percassi viene riconosciuta ormai da anni un modello nella gestione di un club sportivo, e dove esiste “un connubio importante tra un eccellente settore giovanile, un allenatore come Gian Piero Gasperini che ha trasformato l’Atalanta in una squadra di alto livello e una società che è rimasta ai vertici dimostrando grande capacità nella vendita di alcuni dei suoi giocatori migliori con grandi plusvalenze”. E adesso, i tifosi, possono sognare veramente.