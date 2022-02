"No alla guerra in Ucraina": la dedica di Malinovskyi in Olympiacos-Atalanta

IL PIREO (Grecia) - "No war in Ukraine", questa la maglia mostrata da Ruslan Malinovskyi, centrocampista offensivo dell'Atalanta, dopo aver trovato la rete del momentaneo 0-2 al 21' della ripresa. Il giocatore orobico ha poi giunto le mani in segno di preghiera, un gesto eloquente per poter chiedere il cessate il fuoco nella sua patria. Poco dopo, ancora Malinovsky, con un gol dei suoi, ha fissato il punteggio sul definitivo 0-3 dei nerazzurri sul campo dell'Olympiacos in un match valido per i play-off di Europa League, regalando di fatto a mister Gasperini e compagni la qualificazione agli ottavi di finale della competizione.