Atalanta, Malinovskyi secondo solo a Messi per gol dalla distanza

Nonostante il profondo dolore per quanto sta accadendo in patria, l'ucraino Ruslan Malinovskyi è regolarmente sceso in campo nel ritorno dei playoff di Europa League contro l'Olympiacos siglando una splendida doppietta nel 3-0 finale - di Maehle il gol che ha sbloccato la sfida contro i greci -. Due reti meravigliose: la prima un sinistro chirurgico su assist di Koopmeiners, il secondo un bolide, sempre con il mancino, dalla lunga distanza. Un missile, arrivato dopo appena tre minuti dalla prima marcatura, imprendibile per l'estremo difensore dell'Olympiacos Vaclik. Dai dati raccolti da Opta, dal suo arrivo all’Atalanta (2019/20), sono 16 le reti di Malinovskyi dalla distanza. Solo Messi (21) ne ha relizzate di più nei cinque maggiori campionati europei in tutte le competizioni.