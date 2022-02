Atalanta, sollievo Gasperini: rientrano in 3

BERGAMO - Buone notizie per Gasperini: Muriel, Palomino e Miranchuk hanno lavorato parzialmente in gruppo: c'è fiducia nel recupero. L'Atalanta dai primi di febbraio ha perso pezzi importanti e riavere a disposizione due attaccanti e un difensore centrale sarà decisivo per il futuro. Alla luce delle squalifiche di Djimsiti e Demiral, l'attenzione si concentra su Palomino, fermo dalla gara di Coppa Italia con la Fiorentina. In attacco la lista dei recenti indisponibili è stata molto lunga: Zapata, Ilicic , Muriel e Miranchuk. Ritrovarne la metà cambia scenari. Il russo è fermo dal 22 gennaio, la speranza è che possa rientrare tra Sampdoria e Roma. E poi c'è Muriel che, seppure non abbia fatto sfracelli prima di fermarsi, resta un elemento su cui puntare e il cui ritorno può fare la differenza. Il suo problema al flessore andrà monitorato giorno per giorno. L'Atalanta, nonostante un gennaio-febbraio da dimenticare tra Covid e infortuni, resta in corsa tra Serie A ed Europa League: i segnali di recupero non possono essere che ben accetti.