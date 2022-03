L'Atalanta torna a correre con il recupero dei big

BERGAMO - L'Atalanta è tornata a vincere in campionato con il 4-0 alla Samp dopo tre mesi. Si è sentito infatti il rientro di tre elementi chiave come Palomino, Miranchuk e Muriel: Gasperini li ha portati tutti e tre in gruppo, inserendo Palomino dal primo minuto e tenendo in panchina Muriel e Miranchuk: quest'ultimo è entrato nell'ultima mezzora ed è stato decisivo su terza e quarta rete. Per Muriel non c'è stato invece bisogno di entrare: la gara si è messa in discesa e non c'è stata necessità di rischiare. Dopo un mese di febbraio in cui l'Atalanta ha registrato assenze nello stesso reparto, iniziare ad avere più alternative non può che risollevare tutto l'ambiente. E in chiave classifica battere la Sampdoria è stata importante per non perdere contatto dalla Juventus quarta. E, potenzialmente la squadra di Gasp, a -3 dai bianconeri, può andare a pari punti (c'è da recuperare la gara con il Torino), vantando anche il vantaggio degli scontri diretti sulla Juve. E sabato c'è il confronto con la Roma di Mourinho che è a -3 dai nerazzurri. Mancano, recuperi esclusi, 11 giornate alla fine del campionato: l'Atalanta non molla, e coi recuperi tutto diventa più semplice.