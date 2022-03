Atalanta, Malinovskyi lavora a parte alla ripresa degli allenamenti

BERGAMO - La gioia di Gasperini per avere ritrovato in un colpo solo Muriel, Palomino e Miranchuk per la sfida di lunedì sera con la Sampdoria, ha presto lasciato spazio allo sconforto per l'infortunio a Malinovskyi. Nel primo allenamento settimanale in vista della gara contro la Roma in programma sabato, l'Atalanta è tornata a lavoro a Zingonia senza il trequartista ucraino, costretto ad un lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo nella seduta del mercoledì. Non è ancora chiara l'entità del problema accusato dal numero 18 nerazzurro nel riscaldamento del Gewiss Stadium lunedì sera, ma è certo che lo staff medico dell'Atalanta terrà sotto controllo le sue condizioni sperando di poterlo restituire in forma a Gasperini in tempo per la gara dell'Olimpico.