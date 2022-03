Atalanta, Koopmeiners nuovo padrone del centrocampo

BERGAMO - Teun Koopmeiners si sta dimostrando l'ennesimo acquisto azzeccato dell'Atalanta. Il centrocampista olandese classe '98 la scorsa estate era stato corteggiato sia dal Napoli che dalla Roma, che avrebbero potuto offrirgli un ingaggio più elevato di quando non potessero fare i nerazzurri (fermi a 1,5 milioni l'anno). Ma partenopei e giallorossi non avevano a disposizione le armi di persuasione della Dea, che poteva garantire un impiego da protagonista sia in Italia che in Europa. La scelta dell'ex AZ Alkmaar si è rivelata giusta: 29 presenze per lui finora, di cui 18 da titolare e 13 fino a fine gara, sengali evidenti della fiducia che ha saputo infondere sia ai compagni che allo staff tenico. Duttilità tecnica, con capacità di usare alla perfezione entrambi i piedi, e forza fisica gli hanno consegnato il soprannome di RoboKoop: motivo in più per non rinunciare mai a lui... E chissà che il suo esempio non possa essere seguito da altri calciatori la prossima estate: una nuova qualificazione in Champions League dell'Atalanta potrebbe convincere qualche altro prospetto interessante a preferire un ruolo da protagonista nella Dea che da comprimario altrove. Anche da questo punto di vista, la gestione Percassi ha ottenuto una grande vittoria. Per ora, comunque, l'obiettivo primario della bada Gasperini si chiama Roma: mercoledì la squadra si è ritrovata a Zingonia per iniziare a preparare la sfida dell'Olimpico in programma sabato, e lo ha fatto senza Malinovskyi. Il trequartista ucraino non ha lesioni al polpaccio, ma il suo impiego contro i giallorossi sarà deciso in base alle sue sensazioni dopo lo stop arrivato nel riscaldamento della sfida con la Sampdoria di lunedì scorso.