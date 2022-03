Atalanta, non solo macchina da gol: ora è anche bunker

BERGAMO - Finora l'Atalanta era stata etichettata macchina da gol: in Serie A, nelle ultime tre stagioni, i nerazzurri hanno segnato più di tutti, per un totale di 265 gol fatti. Ma, dopo la pausa di gennaio la squadra di Gasperini ha aggiunto una nuova dote, quella della solidità difensiva. Sono 6 le reti subite tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, in altrettante gare, con due rigori e una rete, quella della Fiorentina che andava annullata. L'Atalanta concede pochissimo: merito va a una fase difensiva accorta spesso guidata dall'ex Juventus Demiral che, out contro la Sampdoria per squalifica, è pronto a riprendersi il posto con la Roma. Insieme a lui, contro i giallorossi, Djimsiti e Palomino, mentre Toloi sarà squalificato. Con la Roma, peraltro, l'Atalanta avrà un buon banco di prova in vista della gara con il Bayer Leverkusen di Europa League: dopo avero afffontato Olympiacos e Sampdoria senza perndere gol, l'Atalanta cerca la continuità difensiva. Basi pensare che in queste due gare è arrivato solo un tiro in porta da parte degli avverarsi.