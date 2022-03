Ucraina, iniziativa di Malinovskyi: maglie dell'Atalanta all'asta

BERGAMO - Bella iniziativa di Ruslan Malinovskyi e della moglie Roksana Malinovska per una raccolta fondi pro Ucraina: quindici maglie dei calciatori dell'Atalanta autografate e messe all'asta su Ebay. E' questa l'ultima iniziativa di Roksana Malinovska, moglie del calciatore dell'Atalanta, in coda alla vendita di bandiere nel suo negozio "Atelier Mali" e alla colletta alimentare e di medicinali per sostenere il suo Paese sotto attacco russo. Le offerte, fino al 13 marzo, possono essere rilanciate sul canale Ebay di "Chei de la coriera". Finora sono 15 le maglie all'asta: oltre alla 18 di Malinovskyi, la 88 di Pasalic, la 19 di Djimsiti, la 10 di Boga, la 28 di Demiral, la 14 di de Roon, la 9 di Muriel, la 59 di Miranchuk, la 91 di Zapata, la 1 di Musso, la 11 di Freuler, la 32 di Pessina, la 3 di Maehle, la 33 di Hateboer e la 77 di Zappacosta.