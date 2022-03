Atalanta, Demiral: "Vlahovic e Dzeko gli attaccanti più difficili da marcare"

BERGAMO - Il difensore centrale dell'Atalanta, Merih Demiral, oggi compie 24 anni e sui profili social del club ha risposto ad alcune domande dei tifosi dopo essere stato proclamato Player of the Month di gennaio nel concorso a votazioni del partner societario ItalianOptic: "Gli attaccanti più difficili da marcare sono Dzeko e Vlahovic. Quello su Dusan a Bergamo contro la Juventus e su Rashford sul campo del Manchester United sono stati i due tackle migliori di questa stagione. Sono grato ai tifosi che mi hanno votato, io voglio sempre giocare dando il cento per cento e loro lo capiscono. La partita più bella e difficile è stata la vittoria per 3-2 a Napoli in cui ho segnato". Infine, qualche curiosità: "Mi hanno dato il soprannome 'The Wall' (il muro), mi piace. Mi piacciono Bergamo Alta e la cucina, in particolare il risotto del nostro cuoco Gabriele Calvi".