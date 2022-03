Atalanta, la crisi non è ancora superata

BERGAMO - Contro la Roma è emersa tutta la difficoltà dell'Atalanta a superare il momento di impasse. I nerazzurri stanno senza dubbio sentendo la mancanza del loro riferimento offensivo, Duvan Zapata, al momento non adeguatamente sostituito da un Muriel non al meglio. La sfida dell'Olimpico, però, ha anche messo in luce come l'appannamento degli uomini di Gasperini riguardi tutti i reparti, non solo quello offensivo. La manovra è apparsa molto meno fluida rispetto alle precedenti gare, tornando a mostrare tutti quei difetti che hanno costretto i bergamaschi ad arrendersi alla rincorsa della Juventus, ora padrona dell'ambìto quarto posto che vuol dire accesso alla prossima Champions League. La scelta di Mourinho di arroccarsi in difesa e ripartire in contropiede si è rivelata vincente non una, ma ben due volte, con 6 punti conquistati dai giallorossi nelle due sfide di campionato contro i nerazzurri, ora in bagarre con la stessa Roma, Fiorentina e Lazio per il posto in Europa League. Il tempo per recuperare non manca, visto che l'Atalanta ha ancora una gara in meno rispetto alle avversarie, ma già giovedì contro il Bayer Leverkusen (reduce dal pari con il Bayern Monaco e dunque avversario da non sottovalutare) dovrà tornare in campo la vera Dea, quella delle tre qualifcazioni consecutive nell'Europa che conta. La palla passa a Gasperini, che senza i suoi attaccanti di riferimento deve ridisegnare da zero un nuovo modo di giocare. Il tempo per gli esperimenti, però, è agli sgoccioli.