Atalanta, Muriel e Zapata potrebbero dire addio. Piace Ducksch

BERGAMO - Il futuro dell'attacco dell'Atalanta è ancora tutto da scrivere. O meglio quello dei suoi attaccanti, in particolare quello di Zapata e Muriel entrambi classe 1991, non così sicuri di restare ancora a Bergamo. Zapata è attualmente fermo ai box e le previsioni non sono affatto rassicuranti, visto che la sua stagione potrebbe anche essere già chiusa. Muriel invece non ha reso come nelle scorse annate. Di nomi ne sono circolati tanti a Gennaio e nelle ultime ore sono arrivati dalla Germania segnali di un interessamento per il centravanti del Werder Brema, Marvin Ducksch. Classe 1994 quindi più giovane di Muriel e Zapata, di ruolo punta centrale e dotato di gran fisico. In stagione ha realizzato 15 reti in 25 presenze nella serie B tedesca: il cartellino viene valutato 5 milioni. In attesa di conoscere il modo di lavorare di Lee Congerton e le intenzioni dei nuovi soci americani, il mercato estivo della Dea si preannuncia pieno di novità e con sorprese che potrebbero arrivare in ogni reparto.