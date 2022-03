Malinovskyi brilla in campo e fuori: dal premio della Serie A all'impegno per l'Ucraina

Il centrocampista offensivo Ruslan Malinovskyi, elemento di raro talento dell'Atalanta, ha visto premiati i suoi sforzi in campo con la vittoria del titolo di miglior giocatore della Serie A per il mese di febbraio . L'ucraino, però, sogna possa accadere lo stesso anche per il suo impegno fuori dal terreno di gioco. Fin dal primo giorno, infatti, il giocatore ha preso una posizione forte contro la guerra che sta dilaniando il suo Paese. La sensibilizzazione di cui si è reso protagonista via social e non lo fa brillare al pari delle sue magie con il pallone. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Atalanta-Genoa , in programma domenica 13 marzo 2022 alle ore 18.00 al "Gewiss Stadium" di Bergamo.

De Siervo, ad della Lega Serie A, su Malinovskyi

"Malinovskyi si ripete. Dopo il successo di maggio 2021 il giocatore ucraino conquista anche in questa stagione il premio di miglior calciatore del mese - ha dichiarato Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A - Un assist e due gol, tra i quali la splendida rete contro la Juventus, sono solo una parte dell'apporto che Malinovskyi ha dato all'Atalanta a febbraio. Il trequartista ucraino è ormai una certezza del nostro campionato, un calciatore che alle straordinarie qualità nel tiro, unisce grande quantità e intelligenza tattica, come dimostrano i dati che gli sono valsi il premio EA SPORTS Player Of The Month di febbraio".

Le statistiche di Malinovskyi

Il premio EA SPORTS Player Of The Month di febbraio è stato assegnato al calciatore dell'Atalanta, Ruslan Malinovskyi. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l'ausilio dei dati di tracking registrati da EMG Italy. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 24ª alla 27ª giornata di Serie A. Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 18 nerazzurro di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati:

- Il prototipo dell'Efficienza Tecnica: una media del 95% con un picco del 98% nella gara contro la Juventus;

- Affidabile nelle scelte di gioco (K-Solution al 96%), completa con successo oltre il 70% dei passaggi ad altissima difficoltà ;

- Riferimento per i compagni quando si libera in fase di manovra (K-Movement 94%), conclude inoltre positivamente oltre il 75% degli 1vs1 disputati;

- Contribuisce anche alla fase difensiva con un Indice di Pressing del 92%;

- Decisivo anche dal punto di vista atletico: capace di percorrere 12 km a partita di cui quasi 3 ad alta intensità.