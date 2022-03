Gasperini prepara un'Atalanta d'assalto

BERGAMO - Rosa quasi al completo per Gasperini in vista della gara di domani sera col Bayer Leverkusen. Assenti solo l'infortunato Zapata e Ilicic, fuori dalla lista Uefa. In Europa League l'Atalanta è l'unica squadra rimasta in corsa: contro i tedeschi la gara si preannuncia equilibrata e tra due squadre votate all'attacco. Lo spettacolo, tra due squadre che proveranno a vincere, si preannuncia spettacolare e divertente. E Gasperini inzierà a sciogliere da oggi i dubbi di formazione, derivanti dall'abbondanza. Probabile, in difesa, i tre con Toloi, Palomino e Demiral favoriti su Djimsiti. In mezzo Hateboer e Mahele potrebbero essere gli esterni. In mezzo dovrebbe esserci De Roon che col Genoa sarà squalificato; per il resto Pasalic e uno tra Boga, Malinovskyi e Muriel favoriti su Miranchuk. L'obiettivo, anche considerato che il gol in trasferta non vale più il doppio, sarà vincere per poter disputare la gara di ritorno potendo puntare su due risultati su tre.