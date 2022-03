Gasperini si sfoga: "In Italia non c'è stato rispetto per l'Atalanta"

BERGAMO - Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky dopo la gara con il Bayer Leverkusen: "Partita bellissima, averla fatta è un grande merito e una grande soddisfazione. Bisogna essere felici: prima della partita avremmo firmato per andare in Germania con 2 risultati su 3. Non abbiamo mai avuto problemi, come succede a tutti abbiamo fatto delle gare sotto tono ma l'Atalanta ha sempre fatto prestazioni e partite quasi sempre con questa mentalità. Non sempre per proprie colpe, non ha raccolto quanto meritava - ha dichiarato - La qualificazione non è in discesa, sarà durissima. La nostra prestazione ci fa molto ben sperare. Abbiamo costruito tante occasioni, ma sarà una qualificazione apertissima e difficile. Muriel ritrovato? Purtroppo ha avuto qualche infortunio, ci mette un po' di più a recuperare la condizione ma non abbiamo mai avuto nessun dubbio sul suo valore. La cosa che più dispiace è il loro secondo gol, avevamo appena inserito un difensore per cambiare modulo. E' stata un'azione così. Nel finale c'è stata meno continuità di pericolosità e noi abbiamo dovuto fare qualche cambio. Dobbiamo essere contenti, io li avevo visti giocare contro il Bayern Monaco e dobbiamo essere contenti di aver vinto questa partita nonostante il rammarico per un risultato più ampio".