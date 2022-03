Malinovskyi, un gol per l'Ucraina: "Dedicato a tutte le vittime"

BERGAMO - Una dedica speciale, doverosa. Era quasi inevitabile che un eventuale gol di Ruslan Malinovskyi venisse poi indirizzato verso la sua Ucraina , la sua gente, in questo momento di difficoltà.

Malinovskyi, la dedida all'Ucraina

E così è stato davvero, perché il giocatore dell'Atalanta, in rete ieri nell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, ha poi utilizzato i suoi social network per mandare un messaggio al suo popolo: "Dedicato a tutte le vittime della guerra in Ucraina".