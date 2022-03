Pagliuca pazzo di Dea: fantastica Atalanta!

BERGAMO - La prima volta non si scorda mai. Tutto vero, la Dea ha già stregato Steve Pagliuca, nuovo socio di maggioranza della società nerazzurra, che giovedì sera era seduto nel palchetto centrale del Gewiss Stadium e ha assistito vicino a Luca e Antonio Percassi alla vittoria in rimonta contro il Bayer Leverkusen. Un esordio emozionante senza dubbio, visto che il 67enne americano è rimasto impressionato dall'ambiente e dall'entusiasmo dei tifosi atalantini, molto simile a quello dei fan americani del Boston Celtics società di basket Nba nel quale è impegnato. Possibile che sia trattato di un viaggio lampo, che però ha lasciato in Pagliuca ottime sensazioni e sopraTtutto emozioni. E se il buongiorno si vede dal mattino, il futuro non potrà che riservare belle sorprese: il meglio deve ancora venire.