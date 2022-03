Atalanta a lavoro verso il Bayer Leverkusen: Miranchuk a parte

BERGAMO - Poche ore di riposo per l'Atalanta che nella mattinata di lunedì, giorno successivo al pari contro il Genoa, si è ritrovata a Zingonia per iniziare a preparare la sfida di giovedì contro il Bayer Leverkusen. In vista del ritorno degli ottavi di Europa League, Gian Piero Gasperini spera di recuperare gli unici due giocatori attualmente indisponibili, ovvero Cittadini e Miranchuk, che non hanno preso parte insieme al resto del gruppo al primo allenamento settimanale. Le loro condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno, a partire da martedì quando, nel pomeriggio, i nerazzurri si ritroveranno per proseguire il loro percorso di avvicinamento alla sfida con i tedeschi.