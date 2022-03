Atalanta frenata dagli infortuni

BERGAMO - Dopo le coppe europee il rendimento dell'Atalanta scende inevitabilmente. Lo dicono i numeri e dopo lo 0-0 col Genoa, le sensazioni non sono buone. Senz'altro ci sono anche altri fattori che pesano. Chiaramente aver già giocato 39 partite ufficiali, può incidere e di molto sul gruppo. Ma sono più gli infortuni, le assenze e i problemi legati al Covid a fiaccare un gruppo che, al completo, ha fatto cose strabilianti anche a ridosso delle coppe. La media punti stagionale dell'Atalanta è finora di 1,71 (48 conquistati in 28 giornate) ed è perfettamente a metà strada tra quella conquistata nelle partite giocate prima o dopo le sfide di Champions ed Europa League (29 punti in 17 partite, media di 1,70) e quella relativa alle 11 sfide disputate senza impegni europei di mezzo (ma con la Coppa Italia): 19 punti in 11 gare, media di 1,72. La verità è che i nerazzurri hanno pagato a caro prezzo le assenze, in particolare sta mancando Zapata che invece era a disposizione fino a tutto il girone di Champions League. A Leverkusen, l'Atalanta cercherà di confermarsi per centrare i quarti di finale, di Europa League che per una società come quella bergamasca, ha sempre un fascino speciale.