BERGAMO - Seduta pomeridiana di allenamento per l'Atalanta che al Centro Bortolotti di Zingonia prosegue la propria marcia di avvicinamento al prossimo impegno, la gara di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen in programma giovedì in Germania. Sempre a parte Cittadini e Miranchuk. il programma della giornata di domani prevede una seduta di allenamento mattutina, a seguire la partenza per la Germania.