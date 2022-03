Le pagellle Atalanta: Musso super, Demiral da 10!

Atalanta, le pagelle

MUSSO 9 Due interventi che valgono la qualificazione ai quarti di finale. Superlativo già dopo soli cinque minuti, decisivo anche nella ripresa quando chiude lo specchio a Diaby con la punta del piede.

TOLOI NG Si infortuna dopo pochi giri di lancetta: rischia un problema anche in ottica azzurra. Djimsiti (10’ pt) 6.5 Commette qualche sbavatura, ma se la cava.

DEMIRAL 10 Monumentale. Sotto pressione dal primo al novantesimo, non fa passare nemmeno uno spiffero d’aria. Non vive una serata tranquilla, ma la rende tale con abilità e mestiere.

PALOMINO 7 Arretra spesso per non farsi superare e limita bene i danni.

HATEBOER 6.5 Partenza diesel, cresce con il trascorrere dei minuti. Si perde Bakker in un’occasione, ma aiuta fino alla fine.

DE ROON 7 Abbandona i compiti offensivi per francobollarsi ad Aranguiz nel tentativo di limitargli le giocate. Missione compiuta.

FREULER 7 Solita mole di lavoro smazzata in mediana, si sacrifica sino al triplice fischio finale. Inesauribule.

ZAPPACOSTA 7 Affonda spesso sulla mancina e si inserisce sul secondo palo con buona continuità. Pezzella (33’ st) 6 Freschezza nel finale.

KOOPMEINERS 8 Ma che colpo che ha fatto in estate l’Atalanta. Attento agli spazi che si aprono, quando ha la palla fra i piedi, nessuno riesce a portargliela via.

MALINOVSKYI 6 Ben braccato dagli avversari, non riesce a far valere il sinistro. Si guadagna qualche fallo che fa rifiatare la squadra. Boga (20’ st) 8 Si presenta con una sgroppata fermata in maniera rude, poi concretizza un’azione personale con una strappata di 50 metri conclusa con un potente sinistro che vale la qualificazione.

MURIEL 6.5 Fatica a rendersi insidioso, ma sgobba sul fronte offensivo. Pessina (33’ st) 6 Inserisce energie in mediana.

GASPERINI 9 L’obiettivo era qualificarsi ed è stato raggiunto. L’Atalanta soffre per lunghi tratti, ma non molla mai e alla fine colpisce.