Atalanta, Demiral: "Felice per Cissé: meritava il gol"

BOLOGNA - Nessun commento da parte dell'Atalanta alla vittoria in casa del Bologna. Né Gasperini né il dg Marino, infatti, si sono presentati davanti alle telecamere dopo la partita contro i rossoblù, dunque non ci sono stati commenti ufficiali da parte dei nerazzurri al risultato maturato al Dall'Ara. L''unico ad essere stato intercettato dalle telecamere dopo il triplice fischio è stato Merih Demiral, che ha parlato sul terreno di gioco ai microfoni di Dazn: "Era molto importante vincere oggi - ha spiegato il difensore turco - sono molto felice per la vittoria e anche per Cissé, che meritava la gioia del gol. Sono sicuro che nelle prossime partite faremo ancora meglio. In questo finale di stagione ci stiamo allenando bene e i risultati si stanno vedendo, sia in Europa League che in Serie A".