Atalanta, lo scout di Cisse: "Talento naturale e grande lavoratore"

BERGAMO - Moustapha Cisse, 19 anni, esordio in Serie A e gol decisivo per consentire all'Atalanta di espugnare Bologna, una favola iniziata tre anni fa quando il giovane attaccante arrivò in Italia scappando dalla Guinea. Cisse fu accolto a Carmiano (provincia di Lecce) e giocava alcune amichevoli nella squadra di rifugiati "Rinascita Refugees" del progetto Sai quando Roberto Nitto, consulente legale degli scout dell'Atalanta lo notò suggerendolo agli scout della Dea.