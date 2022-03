BERGAMO - Seduta mattutina di allenamento al Centro Bortolotti di Zingonia per l'Atalanta. Assenti i nazionali, Gasperini ha avuto a disposizione Cisse, Malinovskyi, Miranchuk, Palomino, Pezzella, Rossi, Sportiello e Zappacosta ai quali oggi si è aggiunto Cittadini che è tornato ad allenarsi in gruppo. Hanno invece lavorato ancora a parte Boga e Toloi. Per la giornata di domani è prevista una nuova seduta mattutina.