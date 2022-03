Atalanta, gol da rimonta

BERGAMO - Continuano a fioccare i record per il pacchetto avanzato dell'Atalanta, già di suo macchina da primato. E proprio in attacco, la rete di Cissé (da poco tesserato per la Primavera) ha portato in prima posizione l'Atalanta nella classifica dei marcatori diversi in Serie A, con 18 giocatori diversi (la Fiorentina, a 17, è seconda). Che peraltro è anche record assoluto per i nerazzurri, che nella scorsa stagione si sono fermati a 16. E c'è da aggiungere come nella lista dei giocatori andati a segno manca ancora Boga: se dovesse andare a segno, per toccare quota 20 basterebbe un gol di uno tra Djimsiti, Pezzella, Hateboer, Mihaila e Scalvini. Ma è anche la tenuta difensiva ad essere un dato positivo, con 31 gol al passivo e con 9 partite senza reti subite. E, contro il Bologna, è arrivata la gara numero 87 senza aver preso reti delle 280 giocate con Gasperini, record personale anche per il tecnico, che al Genoa si era fermato a 86 in 297. E da qui alla fine il fato dei gol presi sarà fondamentale: si apre la fase decisiva e per raggiungere la qualificazione europea, la differenza reti avrà un grande peso.