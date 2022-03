Atalanta, Musso forever

BERGAMO - L'Atalanta si sta confermato per l'ennesima stagione, tra le società più preparate e forti dell'intero panorama calcistico italiano. Per quanto riguarda il discorso portieri, saranno settimane importanti quelle del mercato estivo. La Dea ne ha molti e di grandi qualità in prestito: Gollini al Tottenham e Carnesecchi alla Cremonese, mentre Sportiello è un secondo di indubbio valore. Il presente però si chiama Musso. L' argentino è arrivato in estate dall'Udinese con un investimento importante da circa 20 milioni di euro e ha dimostrato tutte le sue qualità, dopo un periodo di ambientamento. Detto che un investimento come quello per il suo cartellino l'Atalanta non lo fa mai a cuor leggero e che è normale che a Zingonia lo ritengano centrale nel progetto a medio termine. Gollini potrebbe andare alla Lazio, mentre intorno a Carnesecchi, iniziano a farsi insistenti di chi lo vorrebbe in nerazzurro già dalla prossima stagione, La sensazione è che anche per l'anno prossimo il titolare sarà Musso ma è evidente che un ragazzo di indubbio valore come Carnesecchi possa sparigliare le carte in modo netto per il futuro.