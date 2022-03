Atalanta, Zapata e Boga per ripartire forte

BERGAMO - L'Atalanta riprende domani gli allenamenti, dopo i due giorni di riposo. C'è da preparare lo sprint finale, tra campionat ed Europa League, il tutto con la speranza di poter contare sull'apporto di Zapata e sulle prime reti nerazzurre di Boga in campionato. Zapata, secondo il programma, nel giro di pochi giorni dovrebbe tornare a lavorare al Centro Bortolotti e, nel finale di stagione, punta al recordi di gol con la maglia dell'Atalanta, primato che appartiene a Cristiano Doni (69), mentre il colombiano è attualmente a 65. E dagli ultimi segnali sembra che Zapata possa essere a disposizione il 14 aprile, data di Atalanta-Lipsia. Sicuramente, contro il Napoli, sarà pronto Boga, andato a segno sì in Coppa Italia ed Europa League, ma ancora a digiuno in Serie A: complice l'infortunio che lo ha tenuto out per il Bologna e non gli ha consentito di raggiungere la nazionale, Boga ha potuto lavorare a Zingonia per migliorare la condizione e assimilare al meglio i concetti di Gasperini. In ogni caso sia Zapata sia Boga sono due carte in più molto importanti per il tecnico: buona parte del futuro di questa stagione dipenderà dal contributo che entrambi potranno dare fino a gine stagione.