Dea, che bilancio! E' il sesto scudetto

BERGAMO – Equilibrio, continuità e crescita. L'Atalanta è diventata a tutti gli effetti una big del calcio italiano e sicuramente quella con il bilancio migliore. Nei prossimi giorni infatti, sarà ufficializzato il sesto bilancio di fila chiuso in positivo, una bella medaglia al petto per chi nelle ultime 5 stagioni ha sempre giocato in Europa e da tre edizioni a questa parte si qualifica in Champions League. La forza dell'Atalanta, però, è nella continuità: se non dovesse arrivare anche in questa stagione il piazzamento Champions, all'ombra di Città Alta non si faranno drammi e si ripartirà l'anno prossimo con ancora più convinzione. E le parole dell'amministatore delegato Luca Percassi confermano tutto: "Pagliuca sta apprezzando la nostra gestione".