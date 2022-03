Atalanta, la frecciata di Percassi: "Persi punti per errori degli arbitri"

MILANO - Il presidente dell'Atalanta Antonio Percasi ha ricevuto la Laurea Magistrale honoris causa in marketing, consumi e comunicazione dall'Università Iulm e, nell'occasione, ha parlato del rush finale di campionato. La Dea insegue il 4° posto occupato dalla Juventus che vanta 8 punti di vantaggio (ed una gara in più), una ricorsa che il patron dei nerazzurri vede ancora aperta anche se: "Quarto posto per l'Atalanta? È tutto da giocare, ci sono squadre forti. Abbiamo subito degli errori madornali, speriamo non accada più, abbiamo perso diversi punti a causa di questi errori".