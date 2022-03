L’Atalanta aspetta il bomber: Zapata in arrivo

BERGAMO - Il countdown è scattato in casa Atalanta per il rientro di Duvan Zapata, che a sua volta non vede l'ora di tornare a pieno regime a disposizoone di Gasperini. Si fa più concreta infatti la possibilità di un rientro anticipato, rispetto alle prime ipotesi di "stagione finita" dopo l'infortunio all'adduttore sinistro. Luca Percassi ha invece sottoloneato che "a fine mese sarà a Zingonia" e pian piano partirà il rientro in gruppo. Per Gasperini sarebbe un'arma in più, sia nei quarti di finale di Europa League, sia nella corsa finale a un posto in Champions League, che al momento è distante otto punti (ma con una gara in meno, visto che c'è da recuperare con il Torino). Nell'ultimo periodo, sebbene Gasperini abbia saputo di volta in volta sopperire alla sua assenza, è chiaro che l'assenza di Zapata si è fatta sentire. I numeri pesano: negli ultimi tre mesi l'Atalanta ha frenato. Ora, dopo le sirene estive dell'Inter, l'attuale stagione ha dato poche gioie a Zapata: per questo non vede l'ora di tornare e risollevare l'annata con un finale ai suoi livelli.