Atalanta-Napoli, Gasperini vuole sfatare il tabù big

BERGAMO- Contro il Napoli sarà l'ultima occasione per Gasperini di battere una big al Gewiss Stadium. Storicamente le big di riferimento sono Inter, Milan, Roma, Lazio e Juventus (oltre ai partenopei prossimi avversari), contro le quali l'Atalanta non ha ancora conquistato i 3 punti. Non sarà assolutamente facile vincere visto che a Bergamo arriva una delle pretendenti allo scudetto, ma qualche assenza per Spalletti, la voglia di preparare al meglio la gara di Europa League contro il Lipsia e l'obiettivo di centrare una qualificazione per le coppe europee sono tutti motivi validi per sognare l'impresa. Da quando Gasperini è al timone della Dea è successo soltanto nella stagione 2017/2018 di chiudere l'anno senza vittorie in casa contro una grande del campionato. Ci sarà bisogno anche dell'aiuto del pubblico bergamasco. Sono stati già venduti 15.753 biglietti per la sfida con il Napoli, e oggi inizierà la vendita dei tagliandi per la partita di giovedì 14 aprile contro il Lipsia, dove si prevede il tutto esaurito.