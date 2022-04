Atalanta, Gasperini chiama anche Zapata per il Napoli

BERGAMO -Sono in tutto 24 i giocatori chiamati dall'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini,i in vista della gara con il Napoli: novità più importante, l'inserimento nell'elenco di Divan Zapata, assente dal 6 febbraio. Ok anche Miranchuk. Questo l'elenco completo: Portieri: Musso, Rossi, Sportiello. Difensori: Demiral, Djimsiti, Hateboer, Maehle, Cittadini, Palomino, Pezzella, Scalvini, Zappacosta. Centrocampisti: De Roon, Freuler, Koopmeiners, Malinovskyi, Pasalic, Pessina Attaccanti: Boga, Cisse, Mihaila, Miranchuk, Muriel, Zapata.