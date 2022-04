Atalanta, Gasperini: "Champions difficile: queste partite non devi perderle"

BERGAMO - Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta ha parlato dopo la sconfitta interna contro il Napoli ai microfoni di Dazn. Ecco cosa ha detto: "Avevamo raddrizzato molto bene una partita, finita immeritatamente col doppio vantaggio del Napoli nel primo tempo. Poi è chiaro che se non segni, puoi perderla e così è stato. I primi due gol sono stati pesanti. Zapata? Avrei voluto fargli giocare qualche spezzone per fargli respirare il clima partita. Zapata per noi è un punto di riferimento. Gli episodi ci sono girati male". Poi Gasperini continua la sua disamina soffermandosi sui gol del Napoli: "Musso è uscito troppo in fretta sul primo gol, poi ci siamo addormentati sulla punizione di Insigne e il gol di Politano. E' chiaro che poi diventa difficile raggiungere la Champions. Queste partite non vanno perse, soprattutto se le giochi bene. Diventa difficile recuperare contro squadre forti come il Napoli. Scalvini? Sta crescendo in modo esponenziale, sta facendo benissimo, farà un'ottima carriera. Ilicic? Non è facile fare a meno di certi calciatori, non è poco".