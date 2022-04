Atalanta, Gasperini perde Djimsiti: si prevede un lungo stop

BERGAMO - Giampiero Gasperini perde un pezzo importante della sua scacchiera. Il difensore Berat Djimisti infatti, dovrà stare fermo per 3-4 settimane dopo l'uscita anzitempo dal campo nella sfida contro il Napoli. La diagnosi parla di lussazione di secondo grado acromion claveare sinistra. In vista della trasferta di Lipsia, tuttavia, Gasperini dovrebbe recuperare Demiral che scenderà in campo da centrale con Palomino e Scalvini a completare la linea a 3 davanti a Musso : per Toloi , fuori dalla sfida di ritorno contro il Bayer Leverkusen, sarà necessario attendere ancora qualche giorno.