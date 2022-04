Atalanta, personalizzato per Toloi, Djimsiti e Maehle

Lavoro in disparte per i tre difensori della Dea in vista della sfida con il Lipsia

05 . 04 . 2022 18:15 1 min

© © TVRG R.Garavaglia/A.Liverani

