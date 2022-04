Atalanta, Scalvini risolve il rebus in difesa

BERGAMO - Gasperini fa la conta in difesa per la sfida di Europa League al Lipsia. La Dea avrà fuori due pedine importanti come Toloi e Djimsiti ma non sarà un problema. Spazio ai giovani, o meglio al diciottenne talento del vivaio Giorgio Scalvini. Nelle ultime gare c’è stata grande possibilità di mettersi in mostra per il baby difensore, complessivamente Gasperini gli ha concesso 11 presenze in Serie A e 1 in Coppa Italia mentre in Europa, dovesse scendere in campo con il Lipsia, si tratterebbe dell’esordio assoluto. Ci sarà tempo, Scalvini a inizio stagione era uno dei tanti giovani atalantini che sognano il grande calcio, ma con Gasperini in panchina, se hai qualità e ti applichi ogni giorno, prima o poi il tuo momento arriva. E di giovani il calcio italiano ne ha estremamente bisogno, specie in ottica Nazionale, quindi via alle danze: è arrivato il momento giusto.