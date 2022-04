Atalanta, Gasperini verso il Lipsia: "Europa League grande opportunità"

BERGAMO- Giampiero Gasperini, tecnico dell'Atalanta ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida di Europa League contro il Lipsia: "Siamo pronti ad affrontare questo quarto contro una squadra forte che sta facendo bene. Per noi è una grande opportunità e vogliamo giocarcela al meglio. Potevamo affrontarli due anni fa in semifinale di Champions ma ci è mancato poco. E' una partita importante e prestigiosa, e se riuscissimo a passare il turno potremmo andare lontano. Non vogliamo rinunciare a niente e anche domenica abbiamo fatto una prestazione che lascia ben sperare". Sull'allenatore avversario. "Tedesco mi incuriosisce. Ha risollevato la squadra che non stava facendo bene, i quattro gol al Dortmund lo dimostrano. Il Lipsia è una società forte e potente, domani lo stadio sarà pieno, è un allenatore che sta facendo cose importanti". Cosa non è andato contro il Napoli. "Credo che la squadra sia focalizzata un po' troppo sull'Europa. Abbiamo fatto un paio di errori clamorosi e concesso due gol evitabili su calci da fermo per mancanza di attenzione, la dovremo avere domani".