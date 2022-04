Insulti razzisti a Koulibaly in Atalanta-Napoli: denunciato un tifoso nerazzurro

BERGAMO - La Digos della questura di Bergamo ha identificato e denunciato un quarantenne bergamasco residente a Calcio e finora sconosciuto alle forze dell'ordine per gli insulti razzisti rivolti al difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, al termine della sfida tra gli azzurri e l'Atalanta di domenica scorsa, al Gewiss Stadium di Bergamo. L'insulto di natura razzista era arrivato dalla Curva Nord dello stadio, che ospita i tifosi nerazzurri, ed era stato ripreso da un video amatoriale di un altro tifoso: nel filmato si vedono alcuni giocatori del Napoli imboccare il tunnel degli spogliatoi al termine della partita. La visione delle immagini della videosorveglianza dell'impianto sportivo ha consentito alla Digos di individuare e identificare il quarantenne che, oltre a rivolgersi più volte con insulti e atteggiamenti ingiuriosi nei confronti dei giocatori ospiti, è stato immortalato anche nell'atto di lanciare in campo un bicchiere pieno di birra. Avviato nei suoi confronti anche l'iter per il Daspo.