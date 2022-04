Atalanta, Gasperini: "Dispiace, ma l'1-1 è un buon risultato"

LIPSIA - Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la gara con il Lipsia: "C'è qualche rimpianto, ma partite come questa puoi anche perderle, c'è stato un salvataggio sulla linea clamoroso - ha dichiarato - Globalmente noi abbiamo avuto situazioni più pericolose. Dispiace perché avevamo la sensazione di poter vincere. Partiremo da 1-1, è un buon risultato, ce la giocheremo. Il gol preso? E' un anno incredibile, prediamo concentrazione a volte. Dopo un rigore, anzi un rigorino, parato così pensi di essere salvo, con la palla in fallo laterale e poi invece prendi gol. Ma va bene così, ci prepariamo al ritorno. I cambi di modulo? Nel primo tempo - commenta Gasperini - abbiamo giocato a 4 con De Roon su Orban. Non abbiamo cambiato nella ripresa anche se è entrato Scalvini, alzando Koopmeiners. È lui che ha cambiato più ruoli. Tutti sono stati bravi oggi, è stata una bella partita. Zapata? L'importante è che sia guarito, ce lo sta mostrando già da una settimana. Ha fatto un gran lavoro, come lo ha fatto il fisioterapista che ci ha restituito un giocatore a posto. Ora può giocare, ha fatto uno spezzone. Muriel è fantastico, ha fatto un gol straordinario, ma come presenza Zapata ci aiuta a giocare e a dare profondità", ha concluso Gasperini.